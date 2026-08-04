На территории всей Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
- Тревога была объявлена около 20:20 мск, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник вечером на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена на всей территории Украины около 20.20 мск.
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