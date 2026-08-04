Потери агросектора Украины могут составить до трех миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до трех миллиардов долларов.

Альтернативные маршруты экспорта зерна с Украины покроют лишь половину объемов, которые обеспечивались черноморскими портами, и увеличат расходы для производителей на 45–50 долларов за тонну.

Цены на масличные культуры и зерновые упали в среднем на 30%.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до трех миллиардов долларов, заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий агентству Прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до трех миллиардов долларов, заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий агентству Рейтер

Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.

"Прямые потери для украинского сельскохозяйственного сектора в этом году могут составить от 1,5 до трех миллиардов долларов", - передает слова Высоцкого агентство.

По словам министра, альтернативные маршруты экспорта зерна с Украины покроют лишь половину объемов, которые обеспечивались черноморскими портами. Как сообщает Высоцкий, основными альтернативными маршрутами для Украины являются перевозки по Дунаю, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки, при этом железнодорожный транспорт является приоритетным вариантом. По словам министра, альтернативные маршруты достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца августа, а также увеличат расходы для производителей на 45-50 долларов за тонну при текущем уровне цен.

По словам Высоцкого, украинские производители уже ощущают последствия проблем с морской логистикой, поскольку цены на масличные культуры и зерновые упали в среднем на 30%.