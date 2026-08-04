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Потери агросектора Украины могут составить до трех миллиардов долларов - РИА Новости, 04.08.2026
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18:59 04.08.2026
Потери агросектора Украины могут составить до трех миллиардов долларов

Высоцкий: потери агросектора Украины из-за портов могут составить до $3 млрд

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до трех миллиардов долларов.
  • Альтернативные маршруты экспорта зерна с Украины покроют лишь половину объемов, которые обеспечивались черноморскими портами, и увеличат расходы для производителей на 45–50 долларов за тонну.
  • Цены на масличные культуры и зерновые упали в среднем на 30%.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямые потери агросектора Украины из-за проблем с черноморскими портами в этом году могут составить до трех миллиардов долларов, заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий агентству Рейтер.
Глава украинского Национального банка Андрей Пышный 1 августа заявил, что экспорт продукции из страны задерживается или временно приостанавливается из-за сложностей с морской логистикой. Ранее украинское издание "Экономическая правда" писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов.
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"Прямые потери для украинского сельскохозяйственного сектора в этом году могут составить от 1,5 до трех миллиардов долларов", - передает слова Высоцкого агентство.
По словам министра, альтернативные маршруты экспорта зерна с Украины покроют лишь половину объемов, которые обеспечивались черноморскими портами. Как сообщает Высоцкий, основными альтернативными маршрутами для Украины являются перевозки по Дунаю, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки, при этом железнодорожный транспорт является приоритетным вариантом. По словам министра, альтернативные маршруты достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца августа, а также увеличат расходы для производителей на 45-50 долларов за тонну при текущем уровне цен.
По словам Высоцкого, украинские производители уже ощущают последствия проблем с морской логистикой, поскольку цены на масличные культуры и зерновые упали в среднем на 30%.
Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
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