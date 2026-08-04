Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Гудыменко, глава общественного антикоррупционного совета при министерстве обороны Украины, призвал блокировать счета и ущемлять в политических правах граждан, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ.
- Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко заявлял о необходимости блокировать счета уклонистов и лишать их водительских прав для улучшения показателей по мобилизации.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава общественного антикоррупционного совета при министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко призвал блокировать счета и ущемлять в политических правах граждан, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ
"Те, кто осознанно уклоняются от армии, должны быть поражены в политических правах, в комфорте своего проживания, у них должны быть заблокированы счета, они должны понимать, что их решение сидеть дома и не выходить тянет за собой последствия", - сказал Гудыменко в интервью украинскому телеканалу "24-й канал".
Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко в октябре 2025 года заявлял, что для улучшения показателей по мобилизации нужно блокировать счета уклонистов и лишать их водительских прав.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.