Контрабандисты пытались вывезти с Украины 105 тысяч пачек сигарет

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в газовой цистерне, груз на 99 тысяч долларов задержан, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Контрабанду обнаружили во время взвешивания автомобиля на таможне - грузовик оказался на целую тонну тяжелее заявленного. После проверки сканером правоохранители обнаружили скрытое отделение в цистерне, где и хранилась контрабанда. Водителю предъявлены обвинения по статье о контрабанде, ему грозит до 11 лет лишения свободы.