Контрабандисты пытались вывезти с Украины 105 тысяч пачек сигарет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Буковине пресечена контрабанда сигарет на сумму более 99 тысяч долларов.
- Контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в газовой цистерне, но грузовик был задержан на таможне из-за расхождения в весе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в газовой цистерне, груз на 99 тысяч долларов задержан, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"На Буковине (в Черновицкой области - ред.) пресекли контрабанду сигарет на сумму более 4,4 миллиона гривен (99 тысяч долларов - ред.): 105 тысяч пачек были спрятаны в газовой цистерне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Контрабанду обнаружили во время взвешивания автомобиля на таможне - грузовик оказался на целую тонну тяжелее заявленного. После проверки сканером правоохранители обнаружили скрытое отделение в цистерне, где и хранилась контрабанда. Водителю предъявлены обвинения по статье о контрабанде, ему грозит до 11 лет лишения свободы.