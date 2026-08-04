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Контрабандисты пытались вывезти с Украины 105 тысяч пачек сигарет - РИА Новости, 04.08.2026
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15:56 04.08.2026 (обновлено: 16:09 04.08.2026)
Контрабандисты пытались вывезти с Украины 105 тысяч пачек сигарет

Украинские контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в цистерне

© Фото : Прокуратура УкраиныКонтрабанда сигарет на Украине
Контрабанда сигарет на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Прокуратура Украины
Контрабанда сигарет на Украине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Буковине пресечена контрабанда сигарет на сумму более 99 тысяч долларов.
  • Контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в газовой цистерне, но грузовик был задержан на таможне из-за расхождения в весе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские контрабандисты пытались провезти 105 тысяч пачек сигарет в газовой цистерне, груз на 99 тысяч долларов задержан, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"На Буковине (в Черновицкой области - ред.) пресекли контрабанду сигарет на сумму более 4,4 миллиона гривен (99 тысяч долларов - ред.): 105 тысяч пачек были спрятаны в газовой цистерне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Контрабанду обнаружили во время взвешивания автомобиля на таможне - грузовик оказался на целую тонну тяжелее заявленного. После проверки сканером правоохранители обнаружили скрытое отделение в цистерне, где и хранилась контрабанда. Водителю предъявлены обвинения по статье о контрабанде, ему грозит до 11 лет лишения свободы.
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