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Украина все чаще привлекает в терроризм детей, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 04.08.2026
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15:44 04.08.2026
Украина все чаще привлекает в терроризм детей, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: Украина все чаще привлекает в террористическую деятельность детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Украина все чаще привлекает детей и подростков к террористической деятельности.
  • Львова-Белова отметила, что несовершеннолетние часто поддаются вербовке через интернет и не знают о способах защиты от мошенников.
  • Уполномоченный предложила создать серию видеороликов и видеоуроков для детей и родителей о безопасности в интернете.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Украина все чаще подвергает вербовке и привлекает в террористическую деятельность детей и подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен во вторник выступила на сессии в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже.
"Тема безопасности в интернете, особенно для наших детей и подростков, сейчас особо актуальна. Мы видим, что все чаще они подвергаются вербовке, привлечению в разную террористическую деятельность, попадают под влияние мошенников. Часто на том конце оказываются люди с Украины", - рассказала Львова-Белова журналистам.
Она отметила, что встречалась в колониях и СИЗО с несовершеннолетними, которые признавались, что если бы знали о способах вербовки, то никогда бы на это не поддались. Поэтому, по словам уполномоченного, важно продолжать работу с детьми по теме безопасности в интернете.
"Мы на себя готовы взять координацию этой работы. С коллегами частично мы уже проговорили, в качестве старта сейчас планируем создание серии видеороликов, видеоуроков для детей, родителей: на что обращать внимание, какие могут быть мошеннические схемы, как реагировать, куда сигнализировать", - добавила Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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