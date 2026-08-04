Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Украина все чаще привлекает детей и подростков к террористической деятельности.

Львова-Белова отметила, что несовершеннолетние часто поддаются вербовке через интернет и не знают о способах защиты от мошенников.

Уполномоченный предложила создать серию видеороликов и видеоуроков для детей и родителей о безопасности в интернете.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Украина все чаще подвергает вербовке и привлекает в террористическую деятельность детей и подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен во вторник выступила на сессии в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже.

"Тема безопасности в интернете, особенно для наших детей и подростков, сейчас особо актуальна. Мы видим, что все чаще они подвергаются вербовке, привлечению в разную террористическую деятельность, попадают под влияние мошенников. Часто на том конце оказываются люди с Украины", - рассказала Львова-Белова журналистам.

Она отметила, что встречалась в колониях и СИЗО с несовершеннолетними, которые признавались, что если бы знали о способах вербовки, то никогда бы на это не поддались. Поэтому, по словам уполномоченного, важно продолжать работу с детьми по теме безопасности в интернете.