На Западе забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине

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"Факт в том, что Украина балансирует на грани распада. Польша уже выразила свои территориальные амбиции. Румыния, хоть и занята собственными проблемами, не будет долго сдерживаться. Не будет ждать и Венгрия. Конечно, все это при условии, что внутри самой Украины не вспыхнет какой-нибудь бунт или гражданская война, в которые сильные страны Запада, прежде всего Германия и Великобритания, несомненно, вложили бы немалые средства, надеясь поживиться чем-нибудь", — резюмируется в статье.