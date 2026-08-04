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На Западе забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине - РИА Новости, 04.08.2026
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15:40 04.08.2026 (обновлено: 18:44 04.08.2026)
На Западе забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине

"Политика": Украина находится на грани распада на части

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербская газета "Политика" пишет, что заявление Владимира Путина о разделе Украины на западную и восточную части стало реальностью.
  • В статье отмечается, что многие европейские страны претендуют на западные земли Украины.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о разделе Украины на западную и восточную части уже стало реальностью, пишет сербская газета "Политика".
«
"Судьба Украины, такой, какой мы знали ее в составе СССР, в принципе предрешена. Раздел на две части, восточную и западную, — уже практически реальность. Восточная часть, еще не оформившаяся полностью, точно перейдет под управление Москвы. Сейчас внимание мировых маркетологов приковано к другой части, западной", — говорится в публикации.
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Как отмечается, многие европейские страны претендуют на эти земли.
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"Факт в том, что Украина балансирует на грани распада. Польша уже выразила свои территориальные амбиции. Румыния, хоть и занята собственными проблемами, не будет долго сдерживаться. Не будет ждать и Венгрия. Конечно, все это при условии, что внутри самой Украины не вспыхнет какой-нибудь бунт или гражданская война, в которые сильные страны Запада, прежде всего Германия и Великобритания, несомненно, вложили бы немалые средства, надеясь поживиться чем-нибудь", — резюмируется в статье.
На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.
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