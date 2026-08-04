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На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:00 04.08.2026 (обновлено: 17:02 04.08.2026)
На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ

РБК-Украина: стоимость дизеля на украинских АЗС выросла до 96 гривен за литр

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На украинских автозаправочных станциях резко подорожало топливо.
  • Дизель приблизился к отметке около 96 гривен за литр, а стоимость бензина достигла 88,4 гривны.
  • Главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На украинских заправках резко подорожало топливо, пишет РБК-Украина.
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"По данным мониторинга в ведущих сетях <…> стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились", — сообщило агентство.

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Уточняется, что больше всего подорожал дизель, приблизившись к отметке около 96 гривен за литр. Стоимость бензина достигла 88,4 гривны. Эксперты ожидают, что цены на них в ближайшее время могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.
Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки.
К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей НПЗ в Европе. Ранее ЕС в разгар высокого сезона подкупал горючее из Индии, Турции, России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков, поэтому Киеву стало сложнее приобретать топливо.
По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. На этом фоне перебои с горючим могут продлиться в стране до сентября.
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