На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ На украинских автозаправочных станциях резко подорожало топливо.

Дизель приблизился к отметке около 96 гривен за литр, а стоимость бензина достигла 88,4 гривны.

Главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На украинских заправках резко подорожало топливо, пишет РБК-Украина.

« "По данным мониторинга в ведущих сетях <…> стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились", — сообщило агентство.

Уточняется, что больше всего подорожал дизель, приблизившись к отметке около 96 гривен за литр. Стоимость бензина достигла 88,4 гривны . Эксперты ожидают, что цены на них в ближайшее время могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.

Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки.

К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей НПЗ в Европе. Ранее ЕС в разгар высокого сезона подкупал горючее из Индии, Турции, России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков, поэтому Киеву стало сложнее приобретать топливо.