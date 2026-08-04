При взрыве на полигоне в Хмельницком пострадали восемь украинских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На военном полигоне в городе Хмельницком прогремел взрыв.
- Восемь украинских военных пострадали, пятеро числятся без вести пропавшими.
- Ведомство рассматривает две версии причин взрыва: нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, а также диверсию.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Восемь украинских военных пострадали, пятеро числятся без вести пропавшими в результате взрыва на военном полигоне в городе Хмельницком на западе Украины, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР).
Силы специальных операций ВСУ 31 июля сообщили о чрезвычайном происшествии, которое повлекло взрыв и детонацию на полигоне одной из войсковых частей в Хмельницкой области. В офисе генпрокурора позже сообщили, что в результате детонации боеприпасов на полигоне пострадали четверо украинских военнослужащих, возбуждено уголовное дело.
«
"Пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части… Во время поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Они переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз… Восемь военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве отметили, что рассматривают две версии причин взрыва - нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, а также диверсию.