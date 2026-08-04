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Часть жителей Сум остались без света и воды - РИА Новости, 04.08.2026
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10:11 04.08.2026
Часть жителей Сум остались без света и воды

В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и вода

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и водоснабжение.
  • Городское коммунальное предприятие «Электроавтотранс» сообщило о приостановке движения троллейбусов из-за обесточивания.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и водоснабжение, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В части Сум нет света и водоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Информация о причинах не уточняется.
В свою очередь городское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" сообщило в своем Telegram-канале о приостановке движения троллейбусов в связи с обесточиванием. В сообщении говорится, что троллейбусы с автономным ходом следуют с нарушением графика движения.
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