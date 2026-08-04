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Боевик ВСУ пожаловался, что ему приходится "питаться солнцем" - РИА Новости, 04.08.2026
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08:14 04.08.2026 (обновлено: 08:19 04.08.2026)
Боевик ВСУ пожаловался, что ему приходится "питаться солнцем"

Боевик ВСУ пожаловался, что приходится "питаться солнцем" из-за отсутствия еды

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий ВСУ пожаловался командиру на отсутствие продовольствия и заявил, что ему приходится «питаться солнцем».
  • Украинские военные регулярно жалуются на нехватку продовольствия и воды на передовых позициях.
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинский военнослужащий жаловался своему командиру, что ему приходится "питаться солнцем" из-за отсутствия продовольствия на позициях на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Да я уже солнцем питаюсь! Выхожу и солнцем питаюсь… Мы уже два дня голодаем. Вода - еще бутылка есть, а с питанием в этот раз поиздевались конкретно", - сказал военнослужащий ВСУ.
Украинские военные регулярно жалуются на нехватку продовольствия и воды на передовых позициях. Так, в мае боевики ВСУ в Запорожской области из-за отсутствия еды просили сослуживцев убить их, а украинский военнопленный из 79-й бригады рассказывал, что им приходилось пить мочу. А в июле другой пленный из 109-й бригады территориальной обороны рассказывал, как из-за голода военные теряли сознание - они не ели по трое суток.
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