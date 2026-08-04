Боевик ВСУ пожаловался, что ему приходится "питаться солнцем"

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинский военнослужащий жаловался своему командиру, что ему приходится "питаться солнцем" из-за отсутствия продовольствия на позициях на запорожском направлении, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.