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В Британии обратились с предупреждением к Украине после событий в Одессе - РИА Новости, 04.08.2026
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07:24 04.08.2026 (обновлено: 07:26 04.08.2026)
В Британии обратились с предупреждением к Украине после событий в Одессе

Аналитик Мюррей: Украина ведет себя неразумно, ссорясь с союзниками

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане, считает, что Украина ведет себя неразумно, ссорясь с союзниками.
  • По мнению Мюррея, решение Украины оттолкнуть Польшу, прославляя украинские нацистские военные части времен Второй мировой войны, выглядит особенно глупым в условиях потери доступа к Черному морю.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина ведет себя крайне неразумно, ссорясь в нынешних условиях с союзниками, заявил в соцсети Х шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Поскольку Украина теряет доступ к Черному морю, ее решение оттолкнуть Польшу, прославляя украинские нацистские военные части времен Второй мировой войны, выглядит еще более глупым", — написал он.
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В 2026 году вышел на новый уровень давний конфликт Варшавы и Киева из-за массовых убийств украинскими националистами поляков в 1939-1945 годах . Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
Как ранее заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение их владельцев, а не распоряжение киевского режима.
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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В миреУкраинаПольшаКиевКрейг МюррейВладимир ЗеленскийРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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