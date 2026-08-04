Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений.
- На эти цели из бюджета Сумской области выделено 69,9 миллиона гривен.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как сообщил собеседник агентства, противник на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна планирует открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.
"Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам", - рассказал собеседник.
Он отметил, что из бюджета Сумской области на эти цели выделено 69,9 миллиона гривен (около 125 миллионов рублей).
Ранее РИА Новости сообщали, что украинские боевики принуждают студентов колледжа заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ в населенном пункте Шостка в Сумской области.
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