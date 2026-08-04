Рейтинг@Mail.ru
Украинских студентов из Сумской области заставят собирать дроны - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 04.08.2026 (обновлено: 06:48 04.08.2026)
Украинских студентов из Сумской области заставят собирать дроны

Студенты из Сумской области будут принудительно собирать дроны для ВСУ

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинский военнослужащий с беспилотником
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений.
  • На эти цели из бюджета Сумской области выделено 69,9 миллиона гривен.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как сообщил собеседник агентства, противник на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна планирует открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.
Украинские военнослужащие на полигоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
На Украине студенты будут учиться "защищать страну" на полигонах ВСУ
25 марта, 17:06
"Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам", - рассказал собеседник.
Он отметил, что из бюджета Сумской области на эти цели выделено 69,9 миллиона гривен (около 125 миллионов рублей).
Ранее РИА Новости сообщали, что украинские боевики принуждают студентов колледжа заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ в населенном пункте Шостка в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала