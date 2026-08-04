В Сумах вновь прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел еще один взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей Украины, а также в Киеве.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
Телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах в ночь на вторник.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей Украины, а также в Киеве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18