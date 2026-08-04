"Но что же произошло за это время? <…> Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", — добавил эксперт.

Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.