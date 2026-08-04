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"Мы проиграли". Полковник ВС США выступил с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 04.08.2026
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06:17 04.08.2026 (обновлено: 06:31 04.08.2026)
"Мы проиграли". Полковник ВС США выступил с неожиданным заявлением о России

Аналитик Макгрегор: США и их союзники проиграли на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США и их союзники потерпели поражение на Украине.
  • Макгрегор подчеркнул, что Россия сумела укрепить свои позиции, бережно распоряжаясь своими ресурсами.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США и их союзники потерпели поражение на Украине, заявил полковник американской армии в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. <…> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет", — отметил он.
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При этом Макгрегор подчеркнул, что Москва сумела укрепить свои позиции.
"Но что же произошло за это время? <…> Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", — добавил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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