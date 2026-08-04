Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США и их союзники потерпели поражение на Украине.
- Макгрегор подчеркнул, что Россия сумела укрепить свои позиции, бережно распоряжаясь своими ресурсами.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США и их союзники потерпели поражение на Украине, заявил полковник американской армии в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
При этом Макгрегор подчеркнул, что Москва сумела укрепить свои позиции.
"Но что же произошло за это время? <…> Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", — добавил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.