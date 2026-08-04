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"Полностью исчезла". В США сделали резкое заявление после удара по Одессе - РИА Новости, 04.08.2026
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05:46 04.08.2026 (обновлено: 05:48 04.08.2026)
"Полностью исчезла". В США сделали резкое заявление после удара по Одессе

Аналитик Уилкерсон: после блокировки портов Украина осталась без путей снабжения

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Николаеве
Дым на месте взрыва в Николаеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Николаеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заблокировала черноморские порты, в том числе порт Одессы, что лишает Украину маршрутов снабжения, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
  • По мнению Уилкерсона, киевский режим разваливается быстрее, чем прогнозировали многие эксперты.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. После того, как Россия заблокировала черноморские порты, у Украины не осталось маршрутов снабжения, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Одесса — это ключ. <…> Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения. Потому что, насколько мне известно из довольно надежных источников, другие страны вокруг Украины уже сыты по горло этим конфликтом. Прежде всего Польша", — сказал он.
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Вместе с тем Уилкерсон подчеркнул, что киевский режим разваливается быстрее, чем это прогнозировали многие эксперты.
"И для Украины нигде не появится никакого маршрута снабжения, кроме морского — через Одессу. <…> И Зеленский <…> уволил генерала, уволил министра обороны — избавился от этих людей в крайне критический момент для обороны Украины. Я думаю, все это развалится гораздо быстрей, чем некоторые думали. <…> Это значит, что с Украиной покончено. Все, конец. И как с элементом укрепления НАТО — а Украину втянули в прокси-войну именно для того, чтобы придать НАТО больше силы против Москвы, — но Украина исчезла, полностью утрачена. А Россия усилилась", — пояснил аналитик.
Как ранее заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение их владельцев, а не распоряжение киевского режима.
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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