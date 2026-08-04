Рейтинг@Mail.ru
"Всех уничтожат". В США поразились переменам в действиях России на СВО - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 04.08.2026 (обновлено: 04:11 04.08.2026)
"Всех уничтожат". В США поразились переменам в действиях России на СВО

Аналитик Риттер: поскольку Киев и НАТО не хотят мира, Россия просто победит

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер заявил, что Россия добьется мира военным путем, так как Украина и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.
  • По его мнению, уже ничто не может спасти Украину от поражения.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта, Россия добьется мира на поле боя, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте. И в настоящий момент она находится в процессе разрушения Украины по частям, шаг за шагом. Сейчас уничтожаются все заправочные станции в районе Харьков — Сумы. Всех их уничтожат. А это означает, что у населения там не будет бензина, и оно убежит. И когда русские будут проходить улица за улицей, мирные жители не пострадают", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
С режимом пора кончать: Украину готовят к земле
1 августа, 08:00
Спасти Украину, по мнению Риттера, уже не способны никто и ничто.
"Сейчас разрушается инфраструктура, <…> и русские будут делать все, что потребуется. Украина — мертвая нация. Это то, что люди должны понять: это — мертвая нация", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Противник потерял до 1295 военнослужащих и 11 бронемашин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСШАСкотт РиттерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала