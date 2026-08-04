"Всех уничтожат". В США поразились переменам в действиях России на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Скотт Риттер заявил, что Россия добьется мира военным путем, так как Украина и НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.

По его мнению, уже ничто не может спасти Украину от поражения.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта, Россия добьется мира на поле боя, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире Поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта, Россия добьется мира на поле боя, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина , и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте. И в настоящий момент она находится в процессе разрушения Украины по частям, шаг за шагом. Сейчас уничтожаются все заправочные станции в районе Харьков — Сумы. Всех их уничтожат. А это означает, что у населения там не будет бензина, и оно убежит. И когда русские будут проходить улица за улицей, мирные жители не пострадают", — отметил он.

Спасти Украину, по мнению Риттера, уже не способны никто и ничто.

"Сейчас разрушается инфраструктура, <…> и русские будут делать все, что потребуется. Украина — мертвая нация. Это то, что люди должны понять: это — мертвая нация", — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.