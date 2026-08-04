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Экс-госсекретарь МИД Украины попал на сайт "Миротворец" - РИА Новости, 04.08.2026
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03:41 04.08.2026
Экс-госсекретарь МИД Украины попал на сайт "Миротворец"

Экс-госсекретаря МИД Украины Банькова внесли в базу сайта "Миротворец"

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков внесен в базу сайта «Миротворец».
  • «Миротворец» обвиняет Александра Банькова в использовании служебного положения для личного финансового обогащения и легализации средств, добытых преступным путем.
  • Замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислав Фалюш также попал в базу сайта «Миротворец» и обвиняется в получении «откатов» за подписание контрактов на ремонт дорог.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Миротворец" называет его мародером, вором, членом ОПГ и обвиняет, в частности, в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта, а также легализации средств, добытых преступным путем.
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В базу сайта также попал замглавы Хмельницкой областной военной администрации, которого "Миротворец" также назвал мародером и вором и обвинил в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что обвинило группу людей во главе с экс-госсекретарем МИД в хищении 824,5 тысячи долларов пожертвований в поддержку страны. Имена подозреваемых не сообщаются. Однако, по данным украинского издания Times of Ukraine, экс-госсекретарь МИД, о котором идет речь, - это Александр Баньков.
Ранее в СБУ сообщили, что замглавы Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) на западе Украины получал "откаты" за подписание контрактов на ремонт дорог. По информации украинских СМИ, речь идет о Владиславе Фалюше.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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