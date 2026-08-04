Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков внесен в базу сайта «Миротворец».
- «Миротворец» обвиняет Александра Банькова в использовании служебного положения для личного финансового обогащения и легализации средств, добытых преступным путем.
- Замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислав Фалюш также попал в базу сайта «Миротворец» и обвиняется в получении «откатов» за подписание контрактов на ремонт дорог.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Миротворец" называет его мародером, вором, членом ОПГ и обвиняет, в частности, в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта, а также легализации средств, добытых преступным путем.
В базу сайта также попал замглавы Хмельницкой областной военной администрации, которого "Миротворец" также назвал мародером и вором и обвинил в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что обвинило группу людей во главе с экс-госсекретарем МИД в хищении 824,5 тысячи долларов пожертвований в поддержку страны. Имена подозреваемых не сообщаются. Однако, по данным украинского издания Times of Ukraine, экс-госсекретарь МИД, о котором идет речь, - это Александр Баньков.
Ранее в СБУ сообщили, что замглавы Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) на западе Украины получал "откаты" за подписание контрактов на ремонт дорог. По информации украинских СМИ, речь идет о Владиславе Фалюше.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Экс-замглавы офиса Зеленского внесли в базу сайта "Миротворец"
21 января, 17:29