Премьер Украины призвал готовиться к худшему из возможных сценариев зимы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Украины Сергей Корецкий считает, что стране следует готовиться к худшему сценарию предстоящей зимы.
- Необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро.
- Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более двух миллиардов евро, но необходимо продолжать привлекать помощь.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий считает, что страна в отношении предстоящей зимы должна готовиться к худшему из сценариев, а украинской энергетике перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро, сообщает украинский "24 канал".
"Корецкий подчеркнул, что украинское правительство на пятом году обязано в любом случае, что бы это ни было, будь то потребность в финансах, привлечение средств, вооружение или вызовы, которые ждут страну зимой, исходить из самого худшего из всех возможных сценариев... Корецкий также подчеркнул, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро", - сообщает телеканал.
По словам премьера, фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более двух миллиардов евро, но нужно продолжать привлекать помощь, добавляет телеканал.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.