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"Переломный момент ". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе - РИА Новости, 04.08.2026
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02:29 04.08.2026 (обновлено: 02:31 04.08.2026)
"Переломный момент ". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе

Аналитик Кавана: в сражении за освобождение Донбассе наступает поворотный момент

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дженнифер Кавана из исследовательского центра Defense Priorities заявила, что Россия доминирует в воздухе из-за недостатка у Украины средств ПВО и способна производить сотни баллистических ракет.
  • По мнению Каваны, Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах, что может привести к освобождению всей территории Донбасса.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В битве за освобождение Донбасса наступает решающий момент, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала.
"Россия по-прежнему доминирует в воздухе, потому что у Украины нет средств ПВО — или их очень мало. А Россия способна производить сотни баллистических ракет. Так что для Украины это реальная проблема. <…> При этом Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах. И в какой-то момент может наступить переломный момент", — отметила она.
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По ее мнению, сегодня уже можно говорить о скором освобождении всей территории Донбасса.
"Если Россия сможет <…> закрепить свои территориальные приобретения, <…> ей будет довольно легко или, точнее, легче взять Краматорск и Славянск. А после этого она будет контролировать большую часть городов-крепостей. И это сделает возможным освобождение остальной части Донбасса", — пояснила аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Противник потерял до 1295 военнослужащих и 11 бронемашин.
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