Краткий пересказ от РИА ИИ Дженнифер Кавана из исследовательского центра Defense Priorities заявила, что Россия доминирует в воздухе из-за недостатка у Украины средств ПВО и способна производить сотни баллистических ракет.

По мнению Каваны, Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах, что может привести к освобождению всей территории Донбасса.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В битве за освобождение Донбасса наступает решающий момент, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире В битве за освобождение Донбасса наступает решающий момент, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала

"Россия по-прежнему доминирует в воздухе, потому что у Украины нет средств ПВО — или их очень мало. А Россия способна производить сотни баллистических ракет. Так что для Украины это реальная проблема. <…> При этом Россия продолжает отвоевывать территории и закрепляться в ключевых местах. И в какой-то момент может наступить переломный момент", — отметила она.

По ее мнению, сегодня уже можно говорить о скором освобождении всей территории Донбасса.

"Если Россия сможет <…> закрепить свои территориальные приобретения, <…> ей будет довольно легко или, точнее, легче взять Краматорск и Славянск. А после этого она будет контролировать большую часть городов-крепостей. И это сделает возможным освобождение остальной части Донбасса", — пояснила аналитик.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.