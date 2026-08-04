Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы.
- С полуночи их было две серии.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сумах прогремели две серии взрывов, передает телеканал "Общественное".
"Взрывы прозвучали в Сумах", — говорится в Telegram.
Это второе подобное сообщение с полуночи.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Сумской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей звучат сирены воздушной тревоги.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18