Краткий пересказ от РИА ИИ
- После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ усилились удары противника по гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
- Курс на террор против мирного населения, взятый при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове, сохраняется и расширяется, подчеркнул дипломат.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ удары противника по гражданским объектам усилились, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым", — сказал он в беседе с газетой "Известия".
По словам дипломата, после кадровых перестановок в военном руководстве Украины тенденция к совершению подобных атак получила дальнейшее развитие.
В июле Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. В частности, он отправил в отставку украинского министра обороны Михаила Федорова. Из-за этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-чиновника, а также акции против тогдашнего главкома ВСУ Александра Сырского.
Позднее глава киевского режима объявил о назначении командующего объединенными силами Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Нового министра обороны пока не утвердили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.