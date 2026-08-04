В МИД рассказали, что ВСУ начали делать при Драпатом

В июле Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. В частности, он отправил в отставку украинского министра обороны Михаила Федорова. Из-за этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-чиновника, а также акции против тогдашнего главкома ВСУ Александра Сырского.