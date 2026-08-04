В Николаеве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Ранее в ряде районов Николаевской области действовала воздушная тревога.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Николаеве был слышен звук взрыва. Повторные взрывы в Николаеве", - сообщает телеканал.
Ранее в ряде районов Николаевской области действовала воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18