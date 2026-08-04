ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен

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"Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов газомоторного топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на СУГ на АГЗС. Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения", - говорится в сообщении ФАС.