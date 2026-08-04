ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оренбургское УФАС выдало предупреждения владельцам восьми газовых заправок о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона.
- Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС.
- АО «Газонаполнительная станция» в Лабытнанги снизило розничные цены на СУГ после мер антимонопольного реагирования со стороны ФАС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдало предупреждения владельцам газовых заправок (АГЗС) из-за повышенных цен на газомоторное топливо, сообщило ведомство.
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"Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов газомоторного топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на СУГ на АГЗС. Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения", - говорится в сообщении ФАС.
Также, по сообщению ФАС, ведомство приняло меры антимонопольного реагирования к АО "Газонаполнительная станция", завысившему розничные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на газозаправочной станции в городе Лабытнанги.
"В установленный срок хозяйствующий субъект уведомил антимонопольный орган о предпринятых мерах. Согласно полученным сведениям, розничная цена на СУГ была снижена", - отметили в ФАС.