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ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен - РИА Новости, 04.08.2026
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09:04 04.08.2026 (обновлено: 09:07 04.08.2026)
ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен

ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные колонки на газозаправочной станция
Заправочные колонки на газозаправочной станция - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заправочные колонки на газозаправочной станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оренбургское УФАС выдало предупреждения владельцам восьми газовых заправок о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона.
  • Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС.
  • АО «Газонаполнительная станция» в Лабытнанги снизило розничные цены на СУГ после мер антимонопольного реагирования со стороны ФАС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдало предупреждения владельцам газовых заправок (АГЗС) из-за повышенных цен на газомоторное топливо, сообщило ведомство.
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"Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов газомоторного топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на СУГ на АГЗС. Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения", - говорится в сообщении ФАС.
Также, по сообщению ФАС, ведомство приняло меры антимонопольного реагирования к АО "Газонаполнительная станция", завысившему розничные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на газозаправочной станции в городе Лабытнанги.
"В установленный срок хозяйствующий субъект уведомил антимонопольный орган о предпринятых мерах. Согласно полученным сведениям, розничная цена на СУГ была снижена", - отметили в ФАС.
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