Рейтинг@Mail.ru
В Уфе пожарные спасли 16 человек из горящего дома - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 04.08.2026 (обновлено: 16:22 04.08.2026)
В Уфе пожарные спасли 16 человек из горящего дома

В Уфе пожарные спасли 16 человек, включая троих детей, из горящего дома

© СоцсетиПожар в жилом доме в Уфе
Пожар в жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети
Пожар в жилом доме в Уфе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожарные спасли 16 человек, в том числе троих детей, из горящего многоквартирного дома на улице Гвардейской в Уфе.
  • Пострадавших нет.
  • Пожар локализован, продолжаются работы по проливке конструкций, в тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
УФА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные спасли 16 человек, в том числе троих детей, из горящего многоквартирного дома на улице Гвардейской в Уфе, тушение пожара продолжается, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее в ведомстве сообщали, что горит квартира на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Гвардейской. Была угроза распространения огня на вышерасположенные квартиры.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Пожар на станции техобслуживания в Ялте полностью потушили
Вчера, 08:24
"Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Эвакуировались из многоквартирного дома самостоятельно 70 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован, продолжается проливка конструкций.
В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники, добавили в ГУ МЧС по региону.
Ведомство на платформе "Макс" опубликовало фотографии с места происшествия. По кадрам видно, что огонь повредил балконы, расположенные выше.
Прокуратура Башкирии сообщает, что надзорные органы начали проверку, на место происшествия выехал заместитель прокурора Калининского района Уфы Альберт Бикмеев.
"Возгорание началось в квартире на седьмом этаже и перекинулось на верхние этажи. В настоящее время огонь локализован, пострадали несколько жилых помещений. Для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения на базе ближайшей школы", - говорится в сообщении надзорного органа на платформе "Макс".
Ликвидация пожара - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Калининграде из-за пожара в доме эвакуировали более 20 человек
3 августа, 23:49
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала