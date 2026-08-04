В Уфе пожарные спасли 16 человек из горящего дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожарные спасли 16 человек, в том числе троих детей, из горящего многоквартирного дома на улице Гвардейской в Уфе.
- Пострадавших нет.
- Пожар локализован, продолжаются работы по проливке конструкций, в тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
УФА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные спасли 16 человек, в том числе троих детей, из горящего многоквартирного дома на улице Гвардейской в Уфе, тушение пожара продолжается, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее в ведомстве сообщали, что горит квартира на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Гвардейской. Была угроза распространения огня на вышерасположенные квартиры.
"Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Эвакуировались из многоквартирного дома самостоятельно 70 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован, продолжается проливка конструкций.
В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники, добавили в ГУ МЧС по региону.
Ведомство на платформе "Макс" опубликовало фотографии с места происшествия. По кадрам видно, что огонь повредил балконы, расположенные выше.
Прокуратура Башкирии сообщает, что надзорные органы начали проверку, на место происшествия выехал заместитель прокурора Калининского района Уфы Альберт Бикмеев.
"Возгорание началось в квартире на седьмом этаже и перекинулось на верхние этажи. В настоящее время огонь локализован, пострадали несколько жилых помещений. Для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения на базе ближайшей школы", - говорится в сообщении надзорного органа на платформе "Макс".
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3 августа, 23:49