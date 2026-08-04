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В Уфе вспыхнул пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 04.08.2026
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15:19 04.08.2026
В Уфе вспыхнул пожар в многоэтажном доме

МЧС: в Уфе тушат пожар в квартире многоэтажного дома, людей эвакуируют

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе происходит возгорание в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома по улице Гвардейской.
  • Пожарные принимают необходимые меры и проводят эвакуацию жильцов, угрозы распространения огня на вышележащие этажи пока что удается избежать, пострадавших нет.
УФА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в одной из квартир многоэтажного дома в Уфе, есть угроза распространения огня на соседние квартиры, проводится эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Огнеборцы МЧС России и муниципальной пожарной охраны Уфы работают на месте пожара в многоквартирном доме по улице Гвардейской.
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"Происходит горение домашнего имущества в квартире на седьмом этаже. Есть угроза распространения огня на вышележащие этажи. Принимаются все необходимые меры. Проводится эвакуация. Сил и средств достаточно", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.
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ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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