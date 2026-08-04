В Уфе вспыхнул пожар в многоэтажном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе происходит возгорание в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома по улице Гвардейской.
- Пожарные принимают необходимые меры и проводят эвакуацию жильцов, угрозы распространения огня на вышележащие этажи пока что удается избежать, пострадавших нет.
УФА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в одной из квартир многоэтажного дома в Уфе, есть угроза распространения огня на соседние квартиры, проводится эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
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"Происходит горение домашнего имущества в квартире на седьмом этаже. Есть угроза распространения огня на вышележащие этажи. Принимаются все необходимые меры. Проводится эвакуация. Сил и средств достаточно", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.
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3 августа, 23:49