Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей.
- В учениях участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.
- Основная задача учений — проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил и решению нестандартных оперативных задач.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, к ним привлечены более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, сообщает Минобороны РФ.
Учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Они проводятся во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ и включают практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.
"Основная задача - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в учениях участвуют около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих.
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