Краткий пересказ от РИА ИИ На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей.

В учениях участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.

Основная задача учений — проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил и решению нестандартных оперативных задач.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте, к ним привлечены более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, сообщает Минобороны РФ.

Учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей , а также в северо-западной части Тихого океана . Они проводятся во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти РФ и включают практическую отработку комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.

"Основная задача - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе "Макс".