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Нижегородский губернатор рассказал Мишустину о развитии речного туризма - РИА Новости, 04.08.2026
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Нижегородская область
 
16:20 04.08.2026
Нижегородский губернатор рассказал Мишустину о развитии речного туризма

Нижегородский губернатор Никитин рассказал Мишустину о развитии речного туризма

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлеб Никитин
Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил премьер-министру России Михаилу Мишустину перспективы развития речного туризма в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Никитин принял участие в совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в РФ под председательством Мишустина, которое проходит в Республике Алтай на территории всесезонного курорта "Манжерок".
"Губернатор Нижегородской области в ходе совещания рассказал о лучших практиках развития туризма в регионе, о мерах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", а также перспективах развития речного туризма, который является уникальной особенностью региона в маршруте "Золотое кольцо", - говорится в сообщении.
Никитин отметил, что строительство теплоходов проекта ПКС-180 "Золотое кольцо" и "Аурум" с небольшой осадкой позволило возродить кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке с посещением городов этого знаменитого туристического направления.
"Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение круизного потока по этому маршруту и высокую потребность в новых судах данного типа. Прорабатываем вопрос строительства двух теплоходов проекта ПКС-180 в рамках новой программы лизинга Минпромторга России и рассчитываем на поддержку Фонда развития промышленности", – цитирует пресс-служба слова главы региона.
При этом губернатор Нижегородской области подчеркнул необходимость создания государственной программы по комплексному развитию транспортной речной причальной инфраструктуры с разработкой единого мастер-плана, берегоукреплением, строительством причальных стенок, заправок и всей сопутствующей сервисной инфраструктуры.
Никитин также представил ключевые результаты и инициативы региона по развитию индустрии гостеприимства. Так, объем платных услуг отрасли по итогам 2025 года составил более 29 миллиардов рублей. В регионе работают 664 коллективных средства размещения на 20 тысяч номеров. Увеличение номерного фонда ведется за счет активного участия в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Благодаря федеральной поддержке на создание некапитальных средств размещения с 2023 по 2025 год реализовано 17 проектов на 294 номера. По программе льготного кредитования гостиниц в области реализуется 15 проектов на 2226 номеров.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинМихаил МишустинНижний НовгородТуризм
 
 
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