Нижегородский губернатор рассказал Мишустину о развитии речного туризма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил премьер-министру России Михаилу Мишустину перспективы развития речного туризма в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Никитин принял участие в совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в РФ под председательством Мишустина, которое проходит в Республике Алтай на территории всесезонного курорта "Манжерок".

"Губернатор Нижегородской области в ходе совещания рассказал о лучших практиках развития туризма в регионе, о мерах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", а также перспективах развития речного туризма, который является уникальной особенностью региона в маршруте "Золотое кольцо", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что строительство теплоходов проекта ПКС-180 "Золотое кольцо" и "Аурум" с небольшой осадкой позволило возродить кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке с посещением городов этого знаменитого туристического направления.

"Сегодня мы наблюдаем значительное увеличение круизного потока по этому маршруту и высокую потребность в новых судах данного типа. Прорабатываем вопрос строительства двух теплоходов проекта ПКС-180 в рамках новой программы лизинга Минпромторга России и рассчитываем на поддержку Фонда развития промышленности", – цитирует пресс-служба слова главы региона.

При этом губернатор Нижегородской области подчеркнул необходимость создания государственной программы по комплексному развитию транспортной речной причальной инфраструктуры с разработкой единого мастер-плана, берегоукреплением, строительством причальных стенок, заправок и всей сопутствующей сервисной инфраструктуры.