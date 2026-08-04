Миишустин рассказал о выделении средств на благоустройство турцентров

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Субъекты России в 2026 и 2027 годах получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Субъекты получают так называемую единую субсидию на проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов. На туристические маршруты. На этот и следующий год предусмотрели по 9 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на совещании.