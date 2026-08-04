Миишустин рассказал о выделении средств на благоустройство турцентров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Субъекты России в 2026 и 2027 годах получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров.
- Средства пойдут на проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов, а также на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Субъекты России в 2026 и 2027 годах получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Субъекты получают так называемую единую субсидию на проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов. На туристические маршруты. На этот и следующий год предусмотрели по 9 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на совещании.
Также, как отметил глава кабмина, средства пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.