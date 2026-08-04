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Миишустин рассказал о выделении средств на благоустройство турцентров - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:41 04.08.2026
Миишустин рассказал о выделении средств на благоустройство турцентров

Мишустин: регионы получат по 9 млрд руб на благоустройство туристических центров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Субъекты России в 2026 и 2027 годах получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров.
  • Средства пойдут на проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов, а также на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Субъекты России в 2026 и 2027 годах получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Субъекты получают так называемую единую субсидию на проведение фестивалей, благоустройство исторических центров городов, пляжей и причалов. На туристические маршруты. На этот и следующий год предусмотрели по 9 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на совещании.
Также, как отметил глава кабмина, средства пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.
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