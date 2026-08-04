В Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области уничтожили еще пять беспилотников.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 4 авг - РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще пять украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Он добавил, что в Тульской области сохраняется угроза удара беспилотников.
Ранее губернатор заявлял об уничтожении трех вражеских БПЛА.
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