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В Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.08.2026
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18:52 04.08.2026 (обновлено: 18:56 04.08.2026)
В Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников

Миляев: В Тульской области ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Тульской области уничтожили еще пять беспилотников.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 4 авг - РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще пять украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Он добавил, что в Тульской области сохраняется угроза удара беспилотников.
Ранее губернатор заявлял об уничтожении трех вражеских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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