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Цивилева рассказала, что раскрывает предназначение "Защитников Отечества" - РИА Новости, 04.08.2026
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15:35 04.08.2026
Цивилева рассказала, что раскрывает предназначение "Защитников Отечества"

Цивилева: история ветерана СВО раскрывает предназначение "Защитников Отечества"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
  • Ветеран спецоперации рассказал о том, как его жизнь стала более интересной и насыщенной после участия в СВО.
  • Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО сделать их жизнь более счастливой и радостной.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 4 авг - РИА Новости. История ветерана спецоперации о том, как его жизнь стала более интересной - раскрывает главное предназначение фонда "Защитники Отечества", заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
Цивилева во вторник приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", в ходе которого выступила на встрече "Наши люди. Как применить потенциал ветеранов СВО".
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"Мы сидели с нашими ребятами, многие были в инвалидных креслах, с протезами. И один молодой парень говорит: "а вы знаете, а я стал жить намного интереснее". Это был нонсенс, мы все обалдели просто", - сказала замминистра обороны.
Не скрывая удивления, она задала бойцу вопрос" "как, находясь в инвалидном кресле, можно говорить такие слова?".
"А что вы хотите? Я обычный деревенский парень, жил в маленьком поселке городского типа и в районном центре за свою жизнь был один раз", - рассказала ответ бойца Цивилева.
Сейчас, напротив, у него имеются возможности, которых раньше не было.
"Я учусь, я путешествую по всей стране. Меня знает моя команда, у меня огромное количество друзей. Я выступал на сцене Кремлевского дворца и мне аплодировал весь зал. Моя дочка учится в хорошем институте. Я никогда такого не видел, я никогда не был так востребован и так счастлив", - продолжила Цивилева слова ветерана СВО.
По ее словам, именно такой результат работы "Защитников Отечества" является главным показателем того, для чего был создан фонд, ведь он помогает "сделать жизнь человека, простого человека, да еще и прошедшего такие испытания, более счастливой, более светлой, более радостной".
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РоссияАнна Цивилева
 
 
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