Цивилева рассказала, что раскрывает предназначение "Защитников Отечества"

Краткий пересказ от РИА ИИ Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Ветеран спецоперации рассказал о том, как его жизнь стала более интересной и насыщенной после участия в СВО.

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО сделать их жизнь более счастливой и радостной.

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 4 авг - РИА Новости. История ветерана спецоперации о том, как его жизнь стала более интересной - раскрывает главное предназначение фонда "Защитники Отечества", заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

Цивилева во вторник приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", в ходе которого выступила на встрече "Наши люди. Как применить потенциал ветеранов СВО".

"Мы сидели с нашими ребятами, многие были в инвалидных креслах, с протезами. И один молодой парень говорит: "а вы знаете, а я стал жить намного интереснее". Это был нонсенс, мы все обалдели просто", - сказала замминистра обороны.

Не скрывая удивления, она задала бойцу вопрос" "как, находясь в инвалидном кресле, можно говорить такие слова?".

"А что вы хотите? Я обычный деревенский парень, жил в маленьком поселке городского типа и в районном центре за свою жизнь был один раз", - рассказала ответ бойца Цивилева.

Сейчас, напротив, у него имеются возможности, которых раньше не было.

"Я учусь, я путешествую по всей стране. Меня знает моя команда, у меня огромное количество друзей. Я выступал на сцене Кремлевского дворца и мне аплодировал весь зал. Моя дочка учится в хорошем институте. Я никогда такого не видел, я никогда не был так востребован и так счастлив", - продолжила Цивилева слова ветерана СВО.