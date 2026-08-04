ВСУ потеряли свыше 355 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубеж, уничтожили за сутки свыше 355 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноподолье, Белозерское, Грузское, Дружковка, Водянское, Новогригоровка, Анновка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Райполе, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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