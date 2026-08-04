ВСУ потеряли свыше 355 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубеж, уничтожили за сутки свыше 355 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.