ВС России "Геранями" поразили логистический центр в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили логистический центр в районе Бурыни в Сумской области с помощью беспилотников "Герань".
- ВС России регулярно наносят поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили беспилотниками "Герань" действовавший в интересах ВСУ логистический центр в районе Бурыни в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Цели, как подтверждают средства объективного контроля, поражаются успешно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18