ВС России "Геранями" поразили логистический центр в Сумской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили беспилотниками "Герань" действовавший в интересах ВСУ логистический центр в районе Бурыни в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Цели, как подтверждают средства объективного контроля, поражаются успешно.