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ВС России "Геранями" поразили логистический центр в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2026
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10:39 04.08.2026 (обновлено: 10:45 04.08.2026)
ВС России "Геранями" поразили логистический центр в Сумской области

ВС России "Геранями" поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили логистический центр в районе Бурыни в Сумской области с помощью беспилотников "Герань".
  • ВС России регулярно наносят поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили беспилотниками "Герань" действовавший в интересах ВСУ логистический центр в районе Бурыни в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Цели, как подтверждают средства объективного контроля, поражаются успешно.
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