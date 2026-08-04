Лимитированную серию карт "Тройка" выпустили к 20-летию ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в столице выпустили лимитированную серию транспортных карт "Тройка", сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За два десятилетия ОЭЗ Москвы стала драйвером развития столичной промышленности и символом технологического суверенитета. На ее площадках создают сложнейшую микроэлектронную продукцию, программное обеспечение, инновационные медизделия и лекарственные средства. Специально к 20-летию особой экономической зоны выпустили серию тематических карт “Тройка"", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе столичной ОЭЗ.

Он добавил, что производство проездных билетов полностью локализовано в столичной ОЭЗ. Для их изготовления используется отечественный чип, который разрабатывает и выпускает один из резидентов.

Тираж юбилейных карт составил 1,5 тысячи экземпляров. В основе дизайна использованы линии микросхем, которые символизируют технологичность, а также шестеренка — узнаваемый элемент промышленности. Получить лимитированную карту "Тройка" можно будет на масштабном фестивале "Технофест", который пройдет 22 августа на Северном речном вокзале.

Производством занимается компания "Микрон секьюрити принтинг" — совместное предприятие АО "Микрон" и ГУП "Московский метрополитен". С 2022 года в транспортной карте "Тройка" применяется российский чип, разработанный резидентом ОЭЗ. С 2023 года производство как самой карты, так и чипа к ней полностью локализовано в столице. Технологический процесс включает несколько этапов: изготовление микросхемы, ее корпусирование в COB-модуль для защиты и контакта со считывателем, монтаж на плату с антенной для бесконтактного считывания, а также полиграфию и соединение всех слоев.

На сборочной линии работают 10 установок для корпусирования в COB-модули — они выполняют монтаж интегральной схемы на подложку, разварку выводов алюминиевой проволокой, герметизацию, шлифовку, электрический контроль, вырубку и сортировку. Еще 14 установок предназначены для производства инлеев: здесь позиционируют COB-модуль, формируют антенну, сваривают контакты, проводят ламинирование и контроль качества.

Резиденты столичной ОЭЗ поставляют свою продукцию в различные регионы РФ. Досмотровое оборудование столичного производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов. А цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах.