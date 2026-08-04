В Татарстане объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главное управление МЧС России по Республике Татарстан сообщило о введении режима «Беспилотная опасность».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность введена на территории Татарстана, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18