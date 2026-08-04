В Пензенской области ввели план "Ковер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области введен план «Ковер».
- Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале главы региона на платформе "Макс".
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