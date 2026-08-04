На Кубани отменили режим ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Краснодарского края отменен режим ракетной опасности.
- Сообщение об отмене режима ракетной опасности опубликовано в канале ГУ МЧС по региону на платформе «Макс».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Краснодарского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Отмена ракетной опасности на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Сообщение о режиме ракетной опасности поступило от МЧС в 01.49 мск.
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