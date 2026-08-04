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На Кубани отменили режим ракетной опасности - РИА Новости, 04.08.2026
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02:07 04.08.2026
На Кубани отменили режим ракетной опасности

В Краснодарском крае отменили режим ракетной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Краснодарского края отменен режим ракетной опасности.
  • Сообщение об отмене режима ракетной опасности опубликовано в канале ГУ МЧС по региону на платформе «Макс».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Краснодарского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Отмена ракетной опасности на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Сообщение о режиме ракетной опасности поступило от МЧС в 01.49 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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