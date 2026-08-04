В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность.
- ГУ МЧС по региону сообщило об угрозе падения ракет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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