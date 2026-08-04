Рейтинг@Mail.ru
Кировские общественники оценили ход строительства тоннеля под Транссибом - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:59 04.08.2026
Кировские общественники оценили ход строительства тоннеля под Транссибом

Андрей Березин и Руслан Цуканов оценили ход строительства тоннеля в Кирове

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Депутат Кировской городской думы Андрей Березин и председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов оценили ход строительства тоннеля под Транссибирской магистралью в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стройка этого масштабного объекта, которую поддержал президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым, идет с 2025 года. В 2026 году ведутся основные работы — подрядчик создает тело тоннеля. Строительный контроль на объекте ведет федеральное учреждение "РосдорНИИ".
"Десятилетия кировчане ждали тоннель. Это южные ворота города, и на сегодня это главный инфраструктурный проект региона. Крайне важно, чтобы работы были выполнены максимально качественно и в срок. Сегодня мы посетили строительную площадку. Масштаб работ впечатляет, темпы тоже. На объекте имеется все необходимое для завершения строительства в срок", - приводятся в сообщении слова члена экономического совета при губернаторе Кировской области Андрея Березина.
Представитель подрядчика рассказал, что котлован тоннеля уже разработан до проектной отметки. Продолжается устройство защитного экрана, который будет удерживать своды тоннеля. Из 73 труб защитного экрана продавлено 64. Одновременно ведется укрепление грунтов. Продолжается создание подпорных стенок, укладка бетона и геотекстиля, монтаж армированного каркаса откосов и заполнение труб защитного экрана.
Началось и расширение улицы Советской с обеих сторон от железной дороги. Ведется создание четырехполосной дороги, подходящей к тоннелю. Проезд по тоннелю также будет в четыре полосы – по две в обоих направлениях. Работы выполняются синхронно с обеих сторон. На площадке одновременно задействовано 125 человек.
Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков подчеркнул, что на работы выделены федеральные средства в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "По контракту тоннель должен быть открыт в декабре 2027 года, но работы ведутся хорошими темпами, и есть основания считать, что они будут завершены летом 2027 года", - подчеркивается в сообщении.
Дорога - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Более половины региональных дорог приведены в порядок в Кировской области
3 августа, 13:23
 
Кировская областьСтроительствоКировская областьКировАндрей БерезинТранссибирская магистраль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала