Кировские общественники оценили ход строительства тоннеля под Транссибом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Депутат Кировской городской думы Андрей Березин и председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов оценили ход строительства тоннеля под Транссибирской магистралью в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стройка этого масштабного объекта, которую поддержал президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым, идет с 2025 года. В 2026 году ведутся основные работы — подрядчик создает тело тоннеля. Строительный контроль на объекте ведет федеральное учреждение "РосдорНИИ".

"Десятилетия кировчане ждали тоннель. Это южные ворота города, и на сегодня это главный инфраструктурный проект региона. Крайне важно, чтобы работы были выполнены максимально качественно и в срок. Сегодня мы посетили строительную площадку. Масштаб работ впечатляет, темпы тоже. На объекте имеется все необходимое для завершения строительства в срок", - приводятся в сообщении слова члена экономического совета при губернаторе Кировской области Андрея Березина.

Представитель подрядчика рассказал, что котлован тоннеля уже разработан до проектной отметки. Продолжается устройство защитного экрана, который будет удерживать своды тоннеля. Из 73 труб защитного экрана продавлено 64. Одновременно ведется укрепление грунтов. Продолжается создание подпорных стенок, укладка бетона и геотекстиля, монтаж армированного каркаса откосов и заполнение труб защитного экрана.

Началось и расширение улицы Советской с обеих сторон от железной дороги. Ведется создание четырехполосной дороги, подходящей к тоннелю. Проезд по тоннелю также будет в четыре полосы – по две в обоих направлениях. Работы выполняются синхронно с обеих сторон. На площадке одновременно задействовано 125 человек.