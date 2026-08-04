В "Максе" появится возможность подтвердить льготы на проезд в транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом.

Самое ощутимое нововведение — возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией «Макс».

Нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом, самым ощутимым нововведением станет возможность подтверждать льготы через "Макс", рассказала РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Самое ощутимое нововведение для пассажира - это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)", - рассказала она.

По словам Доросевой, данное нововведение важно, прежде всего, для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий. "Меньше бумажных удостоверений, меньше случаев "забыл документ - плати полный", меньше нервов при посадке и проверках", - резюмировала эксперт.