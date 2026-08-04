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В "Максе" появится возможность подтвердить льготы на проезд в транспорте - РИА Новости, 04.08.2026
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01:07 04.08.2026 (обновлено: 01:21 04.08.2026)
В "Максе" появится возможность подтвердить льготы на проезд в транспорте

С сентября льготы на проезд в транспорте можно будет подтвердить через "Макс"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте
Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом.
  • Самое ощутимое нововведение — возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией «Макс».
  • Нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом, самым ощутимым нововведением станет возможность подтверждать льготы через "Макс", рассказала РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Самое ощутимое нововведение для пассажира - это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)", - рассказала она.
По словам Доросевой, данное нововведение важно, прежде всего, для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий. "Меньше бумажных удостоверений, меньше случаев "забыл документ - плати полный", меньше нервов при посадке и проверках", - резюмировала эксперт.
В целом же появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте.
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