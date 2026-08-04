Трамп выбрал новый президентский борт для путешествия через все США

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выбрал для путешествия новый президентский борт, который, по сообщениям СМИ, уступает старому по уровню безопасности.

Во вторник Трамп отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес, а затем направится в Лас-Вегас.

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выбрал для путешествия через всю страну новый президентский борт, который, по сообщениям СМИ, уступает старому по уровню безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно расписанию американского лидера, во вторник Трамп отправился из Вашингтона на восточном побережье в Лос-Анджелес на западном побережье, где он уже в ночь на среду, как ожидается, примет участие в заседании национального комитета Республиканской партии. Из Лос-Анджелеса Трамп направится в Лас-Вегас.

Как писала газета New York Times со ссылкой на источники, новый самолет Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. По данным газеты, старый самолет, возможно, был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации об оснащении такой системой нового борта нет.