Трамп обсуждал отставку прокурора округа из-за дела о Зеркальном пруде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки прокурора столичного округа Колумбия Дженин Пирро.
- Причина возможного увольнения — прекращение уголовного дела о вандализме в отношении Зеркального пруда в Вашингтоне.
- Трамп был недоволен решением Пирро и чувствовал себя преданным.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки прокурора столичного округа Колумбия Дженин Пирро из-за прекращения уголовного дела о вандализме в отношении Зеркального пруда в Вашингтоне, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.
Позже прокуратура прекратила дело, указав, что повреждение достопримечательности стало результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта перед мероприятиями, связанными с празднованием 250-летия Америки.
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