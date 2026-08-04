Трамп обсуждал отставку прокурора округа из-за дела о Зеркальном пруде

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки прокурора столичного округа Колумбия Дженин Пирро из-за прекращения уголовного дела о вандализме в отношении Зеркального пруда в Вашингтоне, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.