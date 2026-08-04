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Трамп обсуждал отставку прокурора округа из-за дела о Зеркальном пруде - РИА Новости, 04.08.2026
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00:56 04.08.2026
Трамп обсуждал отставку прокурора округа из-за дела о Зеркальном пруде

Трамп обсуждал отставку прокурора округа Колумбия из-за дела о Зеркальном пруде

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки прокурора столичного округа Колумбия Дженин Пирро.
  • Причина возможного увольнения — прекращение уголовного дела о вандализме в отношении Зеркального пруда в Вашингтоне.
  • Трамп был недоволен решением Пирро и чувствовал себя преданным.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки прокурора столичного округа Колумбия Дженин Пирро из-за прекращения уголовного дела о вандализме в отношении Зеркального пруда в Вашингтоне, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп обсуждал возможность отставки Дженин Пирро, прокурора США по округу Колумбия, сообщают осведомленные источники ... По словам источников, Трамп сказал советникам, что зол на Пирро и почувствовал себя преданным", - пишет газета.
Трамп в апреле распорядился отремонтировать пруд, сменив его покрытие на "синий цвет флага США". Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Позднее Трамп обвинил вандалов в порче покрытия на дне водоема. В порче Зеркального пруда власти обвинили бывшего участника американской олимпийской сборной по гребному слалому Дэвида Херна, ему грозило до 10 лет тюрьмы.
Позже прокуратура прекратила дело, указав, что повреждение достопримечательности стало результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта перед мероприятиями, связанными с празднованием 250-летия Америки.
Зеркальный пруд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд
12 июля, 01:21
 
В миреСШАКолумбияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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