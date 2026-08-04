ВС России поразили терминал с военными грузами и склад с БПЛА в Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские бойцы поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморска.

Также был поражен склад с БПЛА FP-2 и комплектующими к ним.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВС России нанесли удар по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

« "В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: <…> в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним", — говорится в публикации

Ранее сегодня министерство рассказало, что бойцы атаковали семь судов с грузами для ВСУ в порту Николаев. Кроме того, под удар попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ .