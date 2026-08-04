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ВС России поразили терминал с военными грузами и склад с БПЛА в Черноморске - РИА Новости, 04.08.2026
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17:17 04.08.2026 (обновлено: 17:41 04.08.2026)
ВС России поразили терминал с военными грузами и склад с БПЛА в Черноморске

ВС России поразили контейнерный терминал с военными грузами в порту Черноморска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморска.
  • Также был поражен склад с БПЛА FP-2 и комплектующими к ним.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВС России нанесли удар по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморска, сообщило Минобороны.
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"В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: <…> в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним", — говорится в публикации.
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Ранее сегодня министерство рассказало, что бойцы атаковали семь судов с грузами для ВСУ в порту Николаев. Кроме того, под удар попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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