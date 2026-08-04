Джокович предложил провести реформу в теннисе

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Победитель 24 турниров Большого шлема серб Новак Джокович выступил за изменение формата проведения матчей в теннисе, предложив сократить продолжительность сетов с шести до четырех выигранных геймов и добавить правило золотого очка.

Подобная система применяется на турнире Next Gen ATP Finals - соревновании для игроков не старше 21 года. В этом формате сеты играются до четырех геймов, при счете "ровно" используется правило золотого очка, а матчи проходят в более коротком формате.