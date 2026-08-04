Рейтинг@Mail.ru
Джокович предложил провести реформу в теннисе - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:36 04.08.2026 (обновлено: 09:44 04.08.2026)
Джокович предложил провести реформу в теннисе

Джокович предложил сократить сеты в теннисе до побед в четырех геймах

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак Джокович выступил за изменение формата проведения теннисных матчей: сократить продолжительность сетов с шести до четырех выигранных геймов и добавить правило золотого очка.
  • Подобная система применяется на турнире Next Gen ATP Finals для игроков не старше 21 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Победитель 24 турниров Большого шлема серб Новак Джокович выступил за изменение формата проведения матчей в теннисе, предложив сократить продолжительность сетов с шести до четырех выигранных геймов и добавить правило золотого очка.
«
"Нам следует изменить формат подсчета очков. Вместо сетов до шести геймов играть до четырех. Возможно, добавить правило золотого очка и проводить матчи до трех побед в сетах. Нужно, чтобы продолжительность встреч укладывалась в два часа. Так будет лучше для всех", - сказал Джокович в интервью блогеру Nick Knows Ball.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Соболенко поддержала введение гендерного тестирования для теннисисток
3 августа, 10:59
Подобная система применяется на турнире Next Gen ATP Finals - соревновании для игроков не старше 21 года. В этом формате сеты играются до четырех геймов, при счете "ровно" используется правило золотого очка, а матчи проходят в более коротком формате.
Джоковичу 39 лет. Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема, всего серб завоевывал титулы на 101 турнире ATP.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Медведев стал шестой ракеткой мира
3 августа, 08:00
 
ТеннисСпортНовак Джокович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    747
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала