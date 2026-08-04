Джокович предложил провести реформу в теннисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович выступил за изменение формата проведения теннисных матчей: сократить продолжительность сетов с шести до четырех выигранных геймов и добавить правило золотого очка.
- Подобная система применяется на турнире Next Gen ATP Finals для игроков не старше 21 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Победитель 24 турниров Большого шлема серб Новак Джокович выступил за изменение формата проведения матчей в теннисе, предложив сократить продолжительность сетов с шести до четырех выигранных геймов и добавить правило золотого очка.
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"Нам следует изменить формат подсчета очков. Вместо сетов до шести геймов играть до четырех. Возможно, добавить правило золотого очка и проводить матчи до трех побед в сетах. Нужно, чтобы продолжительность встреч укладывалась в два часа. Так будет лучше для всех", - сказал Джокович в интервью блогеру Nick Knows Ball.
Подобная система применяется на турнире Next Gen ATP Finals - соревновании для игроков не старше 21 года. В этом формате сеты играются до четырех геймов, при счете "ровно" используется правило золотого очка, а матчи проходят в более коротком формате.
Джоковичу 39 лет. Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема, всего серб завоевывал титулы на 101 турнире ATP.
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