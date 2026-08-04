Приложение Telegram временно удалили из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложение Telegram пропало из магазина App Store.
- При его поиске в App Store предлагаются другие мессенджеры.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Приложение Telegram пропало из магазина App Store, сообщили РИА Новости пользователи несколько стран, включая Россию и США.
При его поиске к загрузке предлагаются другие мессенджеры.
При этом ссылка на магазин приложений от Apple с сайта Telegram ведет к сообщению "Страница, которую вы ищете, не найдена".
При попытке зайти на страницу этого мессенджера через поиск в браузере пользователь видит оповещение о том, что приложение недоступно.
© РИА НовостиНадпись "Приложение недоступно. Это приложение в настоящее время недоступно в вашей стране или регионе" в AppStore.
Надпись "Приложение недоступно. Это приложение в настоящее время недоступно в вашей стране или регионе" в AppStore.
Как передает агентство Reuters, в самом Telegram заявили, что его восстановили в AppStore и вскоре мессенджер снова должен стать доступным в магазине. Причины удаления не уточняются.