Рейтинг@Mail.ru
Приложение Telegram временно удалили из App Store - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 04.08.2026 (обновлено: 06:17 04.08.2026)
Приложение Telegram временно удалили из App Store

Приложение Telegram пропало из магазина App Store

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложение Telegram пропало из магазина App Store.
  • При его поиске в App Store предлагаются другие мессенджеры.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Приложение Telegram пропало из магазина App Store, сообщили РИА Новости пользователи несколько стран, включая Россию и США.
При его поиске к загрузке предлагаются другие мессенджеры.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
ФАС завела дело против Apple из-за отказа в предустановке "Макс" и RuStore
Вчера, 17:02
При этом ссылка на магазин приложений от Apple с сайта Telegram ведет к сообщению "Страница, которую вы ищете, не найдена".
При попытке зайти на страницу этого мессенджера через поиск в браузере пользователь видит оповещение о том, что приложение недоступно.
© РИА НовостиНадпись "Приложение недоступно. Это приложение в настоящее время недоступно в вашей стране или регионе" в AppStore.
Надпись Приложение недоступно. Это приложение в настоящее время недоступно в вашей стране или регионе в AppStore - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
Надпись "Приложение недоступно. Это приложение в настоящее время недоступно в вашей стране или регионе" в AppStore.
Как передает агентство Reuters, в самом Telegram заявили, что его восстановили в AppStore и вскоре мессенджер снова должен стать доступным в магазине. Причины удаления не уточняются.
 
РоссияСШАTelegramВ миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала