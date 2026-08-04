В Кировской области нашли в реке автомобиль с телами мужчины и женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области в реке Вятке нашли автомобиль с телами 48-летнего мужчины и 46-летней женщины.
- Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку, предварительно признаков криминала не обнаружено.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Автомобиль с телами мужчины и женщины обнаружили затонувшим в реке в Кировской области, выясняются обстоятельства случившегося, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Вечером 3 августа в реке Вятке в районе деревни Боровица Кировской области обнаружен автомобиль с находящимися в нем телами 48-летнего мужчины и 46-летней женщины.
"По факту гибели супружеской пары из Кирово-Чепецка организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти супругов, не установлено", - говорится в сообщении.