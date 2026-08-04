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В Тбилиси самолет зацепился за опору освещения - РИА Новости, 04.08.2026
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01:50 04.08.2026 (обновлено: 02:37 04.08.2026)
В Тбилиси самолет зацепился за опору освещения

Самолет, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения на окраине Тбилиси

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25
Самолеты Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Самолеты Су-25. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси.
  • В непосредственной близости от места происшествия расположено авиационное предприятие.
ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси, сообщают местные СМИ.
"Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси", - сообщает информационное агентство и неправительственная организация Chemi qalaqi mklavs.
По данным агентства "Мтавари", в непосредственной близости расположено авиационное предприятие.
"Летательный аппарат, предположительно, является штурмовиком Су-25, разработанным еще в Советском Союзе. По словам местных жителей, на этой территории расположен авиационный завод, поэтому подобные инциденты здесь происходили и ранее", - сообщает агентство.
Официальной информации о причинах происшествия не поступало.
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