В Тбилиси самолет зацепился за опору освещения

ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси, сообщают местные СМИ.

"Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси", - сообщает информационное агентство и неправительственная организация Chemi qalaqi mklavs.