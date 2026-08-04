В Тбилиси самолет зацепился за опору освещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси.
- В непосредственной близости от места происшествия расположено авиационное предприятие.
ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси, сообщают местные СМИ.
"Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси", - сообщает информационное агентство и неправительственная организация Chemi qalaqi mklavs.
По данным агентства "Мтавари", в непосредственной близости расположено авиационное предприятие.
"Летательный аппарат, предположительно, является штурмовиком Су-25, разработанным еще в Советском Союзе. По словам местных жителей, на этой территории расположен авиационный завод, поэтому подобные инциденты здесь происходили и ранее", - сообщает агентство.
Официальной информации о причинах происшествия не поступало.
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