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Тайвань и США проводят тайные военные учения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:00 04.08.2026
Тайвань и США проводят тайные военные учения, пишут СМИ

WSJ: военные Тайваня и США проводят тайные совместные военные учения

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности.
  • Глава тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтон заявил, что военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем представляется общественности.
  • Китай призывает США прекратить продажу оружия Тайваню и создание напряженности в Тайваньском проливе, указывая на нарушение принципа «одного Китая» и угрозу стабильности региона.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности, сообщает издание со ссылкой на закрытое заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона.
"Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить... Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США", - цитирует издание заявление политика, сделанное небольшой группе журналистов.
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Wall Street Journal подчеркивает, что подобное заявление отражает то, что "Тайвань начинает рассказывать информацию о долго скрывавшихся военных учениях с США".
В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США сообщили изданию, что не будут комментировать это заявление.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе
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