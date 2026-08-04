Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности.
- Глава тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтон заявил, что военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем представляется общественности.
- Китай призывает США прекратить продажу оружия Тайваню и создание напряженности в Тайваньском проливе, указывая на нарушение принципа «одного Китая» и угрозу стабильности региона.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Руководство Тайваня совместно с американскими военными проводят военные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности, сообщает издание со ссылкой на закрытое заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона.
"Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить... Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США", - цитирует издание заявление политика, сделанное небольшой группе журналистов.
Wall Street Journal подчеркивает, что подобное заявление отражает то, что "Тайвань начинает рассказывать информацию о долго скрывавшихся военных учениях с США".
В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США сообщили изданию, что не будут комментировать это заявление.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе