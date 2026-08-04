Краткий пересказ от РИА ИИ
- На станции Юдино в Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.
- Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не прерывается.
КАЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, пострадавших нет, сообщила Горьковская железная дорога.
"Сегодня, 4 августа, в 13.29 на станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ГЖД, движение пассажирских поездов на станции не прерывается.
Причины происшествия выясняются. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.
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