Мать убитых в Таиланде Назимовых сообщила о церемонии прощания с ее детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарина, мать убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, пригласила всех желающих проститься с ее детьми и почтить их память в четверг на месте захоронения.
- Следствие проверяет все случаи исчезновения людей в период нахождения главного подозреваемого на свободе и не исключает, что на месте захоронения Назимовых могут быть найдены тела еще как минимум двух человек.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мать убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых Зарина пригласила всех желающих проститься с ее детьми и почтить память, прийдя в четверг на место их захоронения.
"В этот четверг, начиная с 10.00 утра (06.00 мск), все желающие смогут прийти на место захоронения, чтобы почтить память Дианы, Ромы и той тайской Семьи, чьи жизни также унесла эта трагедия", - написала россиянка в соцсети Threads*.
Ранее во вторник в полицейском участке Хуай Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело, сообщили РИА Новости, что тела еще как минимум двух человек, убитых теми же преступниками, могут быть найдены на месте захоронения Назимовых, следствие проверяет все случаи исчезновения людей в период нахождения главного подозреваемого на свободе.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Там же было найдено второе захоронение с трем телами, по предварительным данным речь идет о тайской семье, убитой теми же преступниками.
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