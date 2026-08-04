Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде. Архивное фото

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

© Фото : Королевская полиция Таиланда Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Мать убитых в Таиланде Назимовых сообщила о церемонии прощания с ее детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Зарина, мать убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, пригласила всех желающих проститься с ее детьми и почтить их память в четверг на месте захоронения.

Следствие проверяет все случаи исчезновения людей в период нахождения главного подозреваемого на свободе и не исключает, что на месте захоронения Назимовых могут быть найдены тела еще как минимум двух человек.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мать убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых Зарина пригласила всех желающих проститься с ее детьми и почтить память, прийдя в четверг на место их захоронения.

"В этот четверг, начиная с 10.00 утра (06.00 мск), все желающие смогут прийти на место захоронения, чтобы почтить память Дианы, Ромы и той тайской Семьи, чьи жизни также унесла эта трагедия", - написала россиянка в соцсети Threads*.

Ранее во вторник в полицейском участке Хуай Яй в пригороде Паттайи , где расследуется дело, сообщили РИА Новости, что тела еще как минимум двух человек, убитых теми же преступниками, могут быть найдены на месте захоронения Назимовых, следствие проверяет все случаи исчезновения людей в период нахождения главного подозреваемого на свободе.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Там же было найдено второе захоронение с трем телами, по предварительным данным речь идет о тайской семье, убитой теми же преступниками.