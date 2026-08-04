Мать убитых Назимовых назвала их героями, остановившими серию убийств

"Мои дети - герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно - эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями", - написала россиянка в Threads (принадлежит Meta*).