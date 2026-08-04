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Мать убитых Назимовых назвала их героями, остановившими серию убийств - РИА Новости, 04.08.2026
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11:30 04.08.2026
Мать убитых Назимовых назвала их героями, остановившими серию убийств

Мать убитых в Паттайе Назимовых назвала их героями, остановившими серию убийств

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарина Назимова назвала своих убитых детей Романа и Диану героями, так как их смерть привела к остановке серии убийств.
  • Полиция Паттайи сообщила о возможности обнаружения тел еще двух жертв на месте захоронения Назимовых.
  • Зарина Назимова выразила мнение, что жизнь ее детей изменила судьбы других людей, предотвратив дальнейшие убийства.
БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Зарина Назимова, мать убитых в таиландской Паттайе Романа и Дианы Назимовых, назвала своих детей героями, смерть которых остановила серию убийств, происходивших в окрестностях всемирно известного курортного города.
Ранее в полицейском участке Хуай Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело, сообщили РИА Новости, что тела еще как минимум двух человек, убитых теми же преступниками, могут быть найдены на месте захоронения Назимовых, следствие проверяет все случаи исчезновения людей в период нахождения главного подозреваемого на свободе.
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"Мои дети - герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно - эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями", - написала россиянка в Threads (принадлежит Meta*).
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
* Деятельность Meta (Threads и соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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